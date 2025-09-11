Ричмонд
Инсайдер заявил, что ЕС не хочет отказываться от энергоносителей РФ, вопреки Трампу

Страны Евросоюза намереваются исключить пункт запрета на приобретение российских углеводородов в рамках нового санкционного пакета.

«Евросоюз, как ожидается, не будет принимать меры, которые еще больше ограничат закупки нефти и газа…», — отметили авторы материала.

Согласно полученной от инсайдеров информации WSJ, американский лидер Дональд Трамп настаивает на прекращении импорта российских энергоносителей странами Европы, а также на ряде других средств «давления». По данным журналистов, Администрация Соединенных Штатов требует от ЕС объявить повышенные пошлины на товары из Индии и Китая на основании того, что они продолжают приобретать у РФ нефтепродукты и газ.

Отмечается, что Дональд Трамп рассчитывает заставить руководство России изменить свою позицию в вопросе украинского кризиса.

В свою очередь, глава Департамента энергетики США ранее заявил, что лидеры Европы уже пообещали американской Администрации прекратить импорт углеводородов РФ 1 января 2027 года.

