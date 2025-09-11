Инсайдер заявил, что ЕС не хочет отказываться от энергоносителей РФ, вопреки Трампу

Согласно полученной от инсайдеров информации WSJ, американский лидер Дональд Трамп настаивает на прекращении импорта российских энергоносителей странами Европы, а также на ряде других средств «давления». По данным журналистов, Администрация Соединенных Штатов требует от ЕС объявить повышенные пошлины на товары из Индии и Китая на основании того, что они продолжают приобретать у РФ нефтепродукты и газ.