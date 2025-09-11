Маск заявил о «партии убийства» в США после покушения на активиста Кирка

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что совершённое в США покушение отражает серьёзный раскол в американском обществе. Он также добавил, что Кирк был известен своими позитивными взглядами на Россию и призывами к конструктивному диалогу.