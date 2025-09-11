Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск заявил о «партии убийства» в США после покушения на активиста Кирка

Маск написал о левых силах в США, отреагировав на убийство консервативного активиста Кирка.

Источник: Аргументы и факты

Левые силы в США якобы образуют «партию убийства», заявил американский предприниматель Илон Маск.

Такое сообщение он оставил в социальной сети X* под публикацией о нападении на консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта. Мужчина был застрелен во время выступления в местном университете.

«Левые — это партия убийства», — написал Маск.

Напомним, Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка. Он назвал активиста «великим и легендарным» человеком. Директор ФБР Кэш Пател сообщил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что совершённое в США покушение отражает серьёзный раскол в американском обществе. Он также добавил, что Кирк был известен своими позитивными взглядами на Россию и призывами к конструктивному диалогу.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше