Маск заявил о «партии убийства» в США после покушения на активиста Кирка

Левые силы в США якобы образуют «партию убийства», заявил американский предприниматель Илон Маск.
Такое сообщение он оставил в социальной сети X* под публикацией о нападении на консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта. Мужчина был застрелен во время выступления в местном университете.
«Левые — это партия убийства», — написал Маск.
Напомним, Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка. Он назвал активиста «великим и легендарным» человеком. Директор ФБР Кэш Пател сообщил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан.
Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что совершённое в США покушение отражает серьёзный раскол в американском обществе. Он также добавил, что Кирк был известен своими позитивными взглядами на Россию и призывами к конструктивному диалогу.
