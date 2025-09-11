Трамп прокомментировал сообщения о нарушении воздушного пространства Польши дронами: что сказал президент США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запросы на контакты от властей Польши в связи с инцидентом не поступали, а этот вопрос относится к компетенции Министерства обороны, а не Кремля. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш также назвал обвинения Варшавы беспочвенными, добавив, что Россия не заинтересована в эскалации, но не ожидает, что польская сторона прислушается к ее позиции.