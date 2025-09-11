Ричмонд
Трамп прокомментировал сообщения о нарушении воздушного пространства Польши дронами: что сказал президент США

Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше фразой «началось».

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на сообщения о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social в связи с инцидентом, который произошел в ночь на 10 сентября. Трамп задался вопросом о ситуации с предполагаемым нарушением и заключил, что всё только начинается.

«Что там за ситуация с нарушением Россией воздушного пространства Польши? Ну вот, началось», — написал глава Белого дома.

Напомним, польский аэропорт «Жешув-Ясёнка» прекратил работу по причине «незапланированной военной активности». Соответствующее извещение для летного состава было опубликовано в системе NOTAM. Позднее было также закрыто воздушное пространство над аэропортом «Люблин». Затем премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с официальным заявлением по информации о дронах, которые якобы нарушили воздушное пространство.

Ранее сообщалось о планах Трампа провести телефонные переговоры с президентом Польши Каролем Навроцким. Инцидент с беспилотниками привлек повышенное внимание, так как Польша является союзником США по НАТО. Издание Newsweek предположило, что реакция Трампа на произошедшее может оказаться решающей и стать поворотным моментом в его подходе к урегулированию конфликта.

Российская сторона полностью отвергла обвинения. Министерство обороны России заявило, что не планировало наносить удары по объектам на территории Польши и предложило польской стороне провести консультации по данному вопросу. В военном ведомстве подчеркнули, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запросы на контакты от властей Польши в связи с инцидентом не поступали, а этот вопрос относится к компетенции Министерства обороны, а не Кремля. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш также назвал обвинения Варшавы беспочвенными, добавив, что Россия не заинтересована в эскалации, но не ожидает, что польская сторона прислушается к ее позиции.

