Вокруг Белого дома установили периметр безопасности после убийства Кирка

Напомним, Чарли Кирк был смертельно ранен в шею во время массового мероприятия в университете долины Юта. Президент Соединённых Штатов Доналд Трамп подтвердил смерть политика. Ранее в американском Конгрессе заявили, что политическое насилие в Соединённых Штатах приобретает слишком большие масштабы.