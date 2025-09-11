Ричмонд
В США оцепили Белый дом после убийства Кирка

Белый дом оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта. Об этом написала газета The Washington Post.

Источник: AP 2024

В публикации подчеркивается, что вокруг Белого дома «установили масштабный периметр безопасности».

На Чарли Кирка совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

Подозреваемого в покушении на Кирка задержали, заявил директор ФБР Кэш Патель. «Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество с ФБР», — подчеркнул он.

