Польша после инцидента с БПЛА просит провести экстренное заседание Совбеза ООН

Польша после инцидента с беспилотными летательными аппаратами в своём воздушном пространстве запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении представительства Южной Кореи, которое в этом месяце председательствует в СБ всемирной организации.

«Запрос был сделан Польшей», — сообщили в южнокорейской миссии, добавив, что в данный момент обсуждается точное время заседания.

Напомним, накануне председатель правительства Польши Дональд Туск сообщил, что воздушные границы Польши были нарушены беспилотными летательными аппаратами. Он обвинил в случившемся Россию, однако никаких доказательств этому не привёл. Позднее польское МВД сообщило об обнаружении на территории республики обломков 16 дронов. В Министерстве обороны РФ прокомментировали ситуацию, обратив внимание на то, что дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров.

