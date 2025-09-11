Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгресс США утвердил военный бюджет на 2026 год в размере почти $900 млрд

За новый законопроект проголосовали 231 член Конгресса, против высказались 196.

Источник: Комсомольская правда

Палата представителей Конгресса США утвердила бюджет на 2026 финансовый год, который начнется 1 октября, выделив на военные расходы почти $900 млрд. Из этой суммы $400 млн предусмотрены для оказания военной помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

За законопроект проголосовали 231 член Конгресса, против высказались 196. Партийная линия в нижней палате оказалась в основном расколотой. Среди демократов, находящихся в меньшинстве, 17 законодателей поддержали документ, тогда как четверо республиканцев, составляющих большинство, воздержались.

Законопроект также содержит положение, обязывающее Пентагон информировать Конгресс, если администрация США примет решение отменить или приостановить ранее одобренную помощь Украине.

Теперь документ должен пройти рассмотрение в Сенате, после чего он будет передан на доработку в специальную комиссию. Финальный вариант законопроекта поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Накануне в Конгресс США внесли законопроект о возвращении поправки Джексона-Вэника.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше