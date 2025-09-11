Конгресс США утвердил военный бюджет на 2026 год в размере почти $900 млрд

Палата представителей Конгресса США утвердила бюджет на 2026 финансовый год, который начнется 1 октября, выделив на военные расходы почти $900 млрд. Из этой суммы $400 млн предусмотрены для оказания военной помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).
За законопроект проголосовали 231 член Конгресса, против высказались 196. Партийная линия в нижней палате оказалась в основном расколотой. Среди демократов, находящихся в меньшинстве, 17 законодателей поддержали документ, тогда как четверо республиканцев, составляющих большинство, воздержались.
Законопроект также содержит положение, обязывающее Пентагон информировать Конгресс, если администрация США примет решение отменить или приостановить ранее одобренную помощь Украине.
Теперь документ должен пройти рассмотрение в Сенате, после чего он будет передан на доработку в специальную комиссию. Финальный вариант законопроекта поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Накануне в Конгресс США внесли законопроект о возвращении поправки Джексона-Вэника.