Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меланья Трамп прокомментировала убийство Чарли Кирка

Первая леди США Меланья Трамп прокомментировала убийство консервативного активиста Чарли Кирка.

Источник: AP 2024

В соцсети Х она написала, что после трагедии его детей будут воспитывать «истории вместо воспоминаний, фотографии вместо смеха и тишина вместо голоса их отца».

«Жизнь Чарли Кирка должна служить символическим напоминанием о том, что сострадательное осознание возвышает семью, любовь и страну», — говорится в публикации.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше