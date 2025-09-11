Меланья Трамп прокомментировала убийство Чарли Кирка

В соцсети Х она написала, что после трагедии его детей будут воспитывать «истории вместо воспоминаний, фотографии вместо смеха и тишина вместо голоса их отца».
«Жизнь Чарли Кирка должна служить символическим напоминанием о том, что сострадательное осознание возвышает семью, любовь и страну», — говорится в публикации.
