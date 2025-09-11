Ричмонд
Сальдо: ВС РФ установили огневой контроль над дорогой Херсон — Николаев

Российские силы взяли под огневой контроль ключевой участок дороги между Херсоном и Николаевом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: Life.ru

«Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозёрку. Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно», — передаёт слова Сальдо РИА «Новости».

По словам губернатора, в качестве альтернативного маршрута Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют объездной путь через Снигирёвку.

Ранее Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по территории Западной Украины. Были поражены объекты в Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, а также во Львове и Виннице. Российские военные задействовали оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.