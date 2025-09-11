Физиогномист Панкратов считал шок и растерянность у русофобки из ЕС Каллас

У верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас, выступавшей перед почти пустым залом в Европарламенте, налицо все признаки психоэмоционального истощения. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.