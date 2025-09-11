У верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас, выступавшей перед почти пустым залом в Европарламенте, налицо все признаки психоэмоционального истощения. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Профессиональный анализ невербальных сигналов выявляет тревожную картину психоэмоционального истощения. Лицо выдает владелицу с беспощадностью рентгеновского снимка: опущенные уголки рта и нижние веки — маркеры внутреннего опустошения, расширенные зрачки при нормальном освещении сигнализируют о хроническом стрессе, постоянно поджатые губы указывают на подавление эмоций», — отметил Панкратов.
Также он обратил внимание, что взгляд Каллас расфокусирован, избегает прямого контакта с камерой, что является классическим стресс-индикатором.
«Периодические микровыражения растерянности проскальзывают сквозь маску. Менее аккуратная укладка волос — это снижение самоконтроля и духовная деградация. В совокупности можно утверждать, что Кая Каллас находится в состоянии сильного эмоционального шока», — добавил эксперт.
Кроме того, Панкратов указал на искусственную прямую осанку Каллас, которая говорит о внутренней неуверенности, а минимальная амплитуда жестикуляции — о страхе потери самоконтроля.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Каллас будто общалась с призраками, выступая перед почти пустым залом Европарламента.