Политолог Данилин: власти Франции после протестов усилят политрепрессии

Протесты во Франции приведут к усилению политических репрессий в стране. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Павел Данилин.
Напомним, 10 сентября в крупных городах Франции вспыхнули массовые протесты из-за недовольства населения предложенными властями мерами экономии.
Жители разных городов, в том числе Парижа, перекрыли дороги и заблокировали транспорт. Это привело к стычкам с полицией. Число задержанных, по последним данным, превысило 290 человек.
Данилин подчеркнул, что беспорядки проходят из-за сокращения социальных расходов, что фактически приведет к уничтожению среднего класса.
«Это протест среднего класса из-за того, что его режут в угоду глобалистам, тем элитам, которые возглавляют сейчас Францию, в угоду мигрантам, которые получает фактически те же социальные гарантии, что и граждане страны. Конечно, это вызывает всеобщее возмущение и недовольство. Можно ожидать, что это движение будет расширяться, потому что за рамки среднего класса будет выбрасывать все больше людей. Также будет усиливаться репрессивная политика государства», — отметил он.
Ранее находящаяся в Париже россиянка рассказала о массовых протестах во Франции.