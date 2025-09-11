Глава МО Польши сообщил, что Швеция направила в страну самолёты и средства ПВО

«Только что я получил информацию от министра обороны Швеции (Пола Юнсона. — Прим. Life.ru) о срочном направлении в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолётов», — заявил руководитель польского военного ведомства, не уточнив, о каких именно самолётах и системах ПВО идёт речь.
Кроме того, замглавы Министерства национальной обороны Польши Цезарий Томчик, выступая на телеканале Polsat, сообщил, что в ближайшее время страна получит дополнительные средства противовоздушной обороны от союзников по Североатлантическому альянсу.
Также о готовности помочь Польше в укреплении ПВО ранее сообщило Министерство обороны Чехии. В ведомстве заявили, что могут передать Варшаве три вертолёта Ми-171Ш и перебросить до 150 военнослужащих. Подразделение будет базироваться в Намешти-над-Ославой. Отправка войск разрешена действующим мандатом на 2025−2026 годы, позволяющим усилить восточную границу НАТО. В настоящее время чешские солдаты действуют в Словакии, Литве и Латвии.