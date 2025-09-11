Ричмонд
Российские войска взяли под огневой контроль важную трассу в Херсонской области

Российские военные взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Также он уточнил, что ВС РФ держат под контролем дорогу на Белозерку.

«ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку», — рассказал Сальдо агентству РИА Новости.

Ранее Сальдо раскрыл планы по восстановлению Каховского водохранилища в Херсонской области.

