Китай предостерег США от вмешательства в свои внутренние дела

Днем ранее состоялись переговоры по видеосвязи министра обороны КНР Дун Цзюня с главой Пентагона Питом Хегсетом. По данным «Синьхуа», Дун Цзюнь в ходе беседы указал на важность взаимного уважения интересов друг друга. При этом он заявил, что любые попытки или акты вмешательства, нацеленные на силовую поддержку сепаратисткой деятельности по достижению «независимости Тайваня» или использование Тайваня для сдерживания Китая, обречены на провал.