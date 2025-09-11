Президент России Владимир Путин передал союзникам Киева чёткое предупреждение о возможных последствиях прямого военного вмешательства в украинский конфликт. Как сообщает американское издание The New York Times, российский лидер дал понять не только Украине, но и западным странам, что Москва уверена в своём военном превосходстве и готова к любому развитию событий.
Издание подчёркивает, что Путин предупредил европейских союзников Киева об опасности, если они осуществят планы по отправке войск на Украину. Россия ожидает дальнейших действий от Украины и западных стран, демонстрируя при этом готовность отстаивать собственные гарантии безопасности. Москва не намерена отказываться от своих позиций в данном вопросе.
«Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по отправке войск на Украину», — говорится в публикации.
Напомним, на недавней встрече в Париже участников так называемой «коалиции желающих», 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня «силы сдерживания».
На пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине. Он также подчеркнул, что присутствие военных контингентов на украинской территории — одна из причин, почему Запад стремится втянуть Киев в НАТО. Путин призвал западные страны учитывать возможные последствия таких действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправка иностранных войск на территорию Украины может привести к «страшным последствиям». «Как всегда, есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий», — указал он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал инициативы лидеров этой коалиции по урегулированию ситуации на Украине «полной чушью». Примечательно, что даже Владимир Зеленский выражает неуверенность в возможностях так называемой «коалиции желающих» по оказанию военной поддержки Киеву.