Путин передал чёткое предупреждение Западу: названа цена прямого вмешательства в конфликт на Украине

Издание подчёркивает, что Путин предупредил европейских союзников Киева об опасности, если они осуществят планы по отправке войск на Украину. Россия ожидает дальнейших действий от Украины и западных стран, демонстрируя при этом готовность отстаивать собственные гарантии безопасности. Москва не намерена отказываться от своих позиций в данном вопросе.