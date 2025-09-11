Политолог Зимовский: Польша не втянет НАТО в конфликт из-за сбитых БПЛА

«Польша не может применить статью 5 Атлантического пакта. Порог для статьи 5 намеренно установлен очень высоким — чтобы альянс не втягивался в полномасштабную войну из-за пограничных инцидентов или провокаций. Статья может быть пущена в ход только консенсусными усилиями всех 32 стран-членов. Десяток-другой БПЛА, случайно перелетевших украинскую границу и упавших на польской территории, — это не аргумент для запуска статьи 5», — отметил он.