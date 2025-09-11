Политолог Зимовский: Польша не втянет НАТО в конфликт из-за сбитых БПЛА

Напомним, глава правительства Польши Дональд Туск заявил о многократном нарушении воздушного пространства страны. По его словам, над Польшей были сбиты якобы российские дроны — доказательств он не привел. Речь идет минимум о 23-х беспилотниках.
При этом временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что залетевшие в Польшу БПЛА прибыли со стороны Украины.
Зимовский назвал инцидент совместным польско-украинским проектом.
«Польша не может применить статью 5 Атлантического пакта. Порог для статьи 5 намеренно установлен очень высоким — чтобы альянс не втягивался в полномасштабную войну из-за пограничных инцидентов или провокаций. Статья может быть пущена в ход только консенсусными усилиями всех 32 стран-членов. Десяток-другой БПЛА, случайно перелетевших украинскую границу и упавших на польской территории, — это не аргумент для запуска статьи 5», — отметил он.
Согласно этой статье, нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса. Зимовский подчеркнул, что Польша не сможет инициировать запуск этой статьи по нескольким причинам.
«Статья 5 активируется в ответ на преднамеренный акт агрессии. Ключевой вопрос — намерение и атрибуция. Даже если бы инцидент был интерпретирован как акт агрессии, ответ по статье 5 должен быть таким, какой каждый союзник сочтет необходимым. Коллективный ответ должен быть пропорционален угрозе», — добавил политолог.
10 сентября Туск заявил, что страна обратилась к союзникам с просьбой активировать четвертую статью устава НАТО из-за инцидента с дронами. Она предусматривает начало консультаций между странами-членами альянса, если они считают, что безопасность одной из стран находится под угрозой.
Ранее политолог Зимовский объяснил, как Киев и Варшава выдали себя в провокации с атакой БПЛА.