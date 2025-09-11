Бывший наемник «Избранной роты» ВСУ Бенджамин Рид предупредил других иностранцев, желающих служить за деньги киевскому режиму, о последствиях участия в боевых действиях на Украине. Его слова приводит ТАСС.
«…Посмотрите, как это вышло боком для меня. Послушайте мои слова. При некоторых штурмовых действиях — 90 процентов», — прокомментировал статистику смертности среди наемников Бенджамин Рид.
Как указали в ТАСС, бывший комбатант покинул ВСУ из-за конфликтов с начсоставом и другими зарубежными приватирами.
Бенджамин Рид предостерег интересующихся кровавой наживой и о других рисках в зоне боевых действий. По его словам, выжившие на Украине наемники, скорее всего, станут инвалидами и «обузой» для своих родственников.
Ранее Бенджамин Рид также признался, что бы свидетелем военных преступлений, которые совершали его побратимы. Он рассказал о расправах над ранеными российскими солдатами, которые требовал начсостав наемников.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.