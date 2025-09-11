Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер враждебной РФ страны пожаловался Трампу на якобы российские БПЛА

В связи с инцидентами, когда неопознанные беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши, президент страны Кароль Навроцкий связался по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом.

В связи с инцидентами, когда неопознанные беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши, президент страны Кароль Навроцкий связался по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он проинформировал общественность через свою страницу в социальной сети X (бывший Твиттер).

Польский лидер пояснил, что темой обсуждения стали участившиеся прецеденты несанкционированного проникновения в воздушное пространство, произошедшие в среду вечером. Навроцкий акцентировал внимание на том, что эти консультации являются частью непрерывного диалога с партнерами и союзниками.

Ранее глава Соединенных Штатов отреагировал на польский инцидент лаконичной фразой «началось». В ночь на десятое сентября текущего года авиация Польши и объединенные силы союзников были приведены в боевую готовность в связи с предполагаемой активностью российских войск, зафиксированной на территории Украины.

Утром глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что вооруженные силы предприняли действия против объектов, незаконно проникших в воздушное пространство государства. Позже он высказал предположение, что дроны, проникшие на территорию республики в «колоссальных масштабах», вероятно, принадлежали российской стороне.

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел Польши, на территории государства было обнаружено семь рухнувших беспилотных аппаратов и фрагменты одной ракеты. В свою очередь, издание Rzeczpospolita заявило о не менее чем 23 зафиксированных дронах.

Читайте также: Туск: Польша ближе к войне, чем когда-либо со времен Второй мировой.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше