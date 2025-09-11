Ричмонд
Спикер Джонсон: насилие по политическим мотивам стало частым явлением в США

Джонсон подчеркнул, что подобные эпизоды насилия противоречат основным принципам американского общества.

Источник: Аргументы и факты

Политическое насилие становится всё более частым явлением в США, заявил спикер Палаты представителей, республиканец из Луизианы Майк Джонсон, комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта.

Джонсон подчеркнул, что подобные эпизоды насилия противоречат основным принципам американского общества и не должны становиться нормой. Он отметил, что растущая частота таких инцидентов вызывает серьезную озабоченность.

По его мнению, все политические силы страны обязаны объединиться и осудить подобные действия. Джонсон призвал решать конфликты мирным и цивилизованным путем, подчеркивая необходимость полного прекращения политического насилия.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что совершённое в США покушение отражает серьёзный раскол в американском обществе.

