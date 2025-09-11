Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил радикальных левых в терроризме и демонизации оппонентов

Убийство американского политика Чарли Кирка президент Соединённых Штатов Дональд Трамп связал с агрессивной риторикой радикальных левых, демонизирующих политических оппонентов. Об этом республиканец заявил в видеообращении.

Источник: Life.ru

«Насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны. Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире», — заявил хозяин Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что многолетние сравнения с нацистами и известными преступниками провоцируют террор. Трамп потребовал немедленно прекратить распространение подобных заявлений, связывая их с угрозой безопасности граждан.

А ранее спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон прокомментировал убийство консерватора Чарли Кирка. По его мнению, политическое насилие в Соединённых Штатах приобретает слишком большие масштабы. Это, по словам спикера, не соответствует их статусу. Напомним, Чарли Кирк получил ранения в ходе массового мероприятия в университете долины Юта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше