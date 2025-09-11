Трамп обвинил радикальных левых в терроризме и демонизации оппонентов

«Насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны. Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире», — заявил хозяин Белого дома.
Американский лидер подчеркнул, что многолетние сравнения с нацистами и известными преступниками провоцируют террор. Трамп потребовал немедленно прекратить распространение подобных заявлений, связывая их с угрозой безопасности граждан.
А ранее спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон прокомментировал убийство консерватора Чарли Кирка. По его мнению, политическое насилие в Соединённых Штатах приобретает слишком большие масштабы. Это, по словам спикера, не соответствует их статусу. Напомним, Чарли Кирк получил ранения в ходе массового мероприятия в университете долины Юта.