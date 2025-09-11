Ричмонд
Политолог Данилин оценил вероятность свержения Макрона на фоне протестов

Специалист отметил, что власти Франции своими мерами уничтожают средний класс.

Источник: Аргументы и факты

Протестующие во Франции, требующие отставки президента страны Эммануэля Макрона, не добьются свержения власти. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Павел Данилин.

Напомним, 10 сентября в крупных городах Франции вспыхнули массовые протесты из-за недовольства населения предложенными властями мерами экономии.

Жители разных городов, в том числе Парижа, перекрыли дороги и заблокировали транспорт. Число задержанных, по последним данным, превысило 290 человек.

Кроме того, сотни протестующих захватили вокзал в Лионе, требуя отставки президента.

«Мы наблюдаем серьезный рост протестных настроений во Франции, но протестующие не смогут свергнуть Макрона», — сказал политолог.

Он отметил, что принимаемые властями Франции меры могут привести фактически к уничтожению среднего класса, что сильно беспокоит местных жителей.

Ранее находящаяся в Париже россиянка рассказала о массовых протестах во Франции.