Политолог Данилин оценил вероятность свержения Макрона на фоне протестов

Протестующие во Франции, требующие отставки президента страны Эммануэля Макрона, не добьются свержения власти. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Павел Данилин.
Напомним, 10 сентября в крупных городах Франции вспыхнули массовые протесты из-за недовольства населения предложенными властями мерами экономии.
Жители разных городов, в том числе Парижа, перекрыли дороги и заблокировали транспорт. Число задержанных, по последним данным, превысило 290 человек.
Кроме того, сотни протестующих захватили вокзал в Лионе, требуя отставки президента.
«Мы наблюдаем серьезный рост протестных настроений во Франции, но протестующие не смогут свергнуть Макрона», — сказал политолог.
Он отметил, что принимаемые властями Франции меры могут привести фактически к уничтожению среднего класса, что сильно беспокоит местных жителей.
Ранее находящаяся в Париже россиянка рассказала о массовых протестах во Франции.