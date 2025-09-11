Ричмонд
Политолог Шаповалов: удар Израиля по Катару создал в мире опасный прецедент

Израиль 9 сентября нанес удар по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.

Источник: Аргументы и факты

Удар Израиля по Катару создает опасный прецедент того, что можно нанести удар по территории суверенного государства и остаться безнаказанным. Об этом aif.ru заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Безнаказанность Израиля связана с той политикой двойных стандартов, которая формируется Западом на протяжении нескольких последних десятилетий. И у Израиля есть полное право, данное Соединенными Штатами, творить все, что угодно, что, в общем-то, Израиль и делает», — сказал Шаповалов.

По его словам, удар по Дохе является грубейшим нарушением норм международного права.

«В отношении ударов по Сирии, Ливану, Ирану, Йемену, действий в секторе Газа Израиль постоянно заявлял о якобы ответных действиях, о якобы имевшей место угрозе, которая исходит из этих стран. Однако в случае с ударом по Дохе речь идет о совершенно ином акте террора. В данном случае удар нанесен по суверенному государству, права которого грубо нарушаются Израилем», — отметил политолог.

Политика попустительства агрессии Израиля создает опасный прецедент в международных отношениях, подчеркнул Шаповалов.

«Прецедент того, что можно нанести удар по территории суверенного государства и остаться безнаказанным, не получить никаких даже формальных санкций в свою очередь в ответ. По сути, речь идет о том, что Израиль в настоящий момент, конечно, как никто другой заслуживает санкций ООН во всех сферах: и в экономической, и в дипломатической, и в политической, но таких санкций не будет», — резюмировал эксперт.

Напомним, 9 сентября израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе. При ударе Израиля по Дохе погибли пять человек, включая сына главы ХАМАС в Газе.

Власти Катара заявили, что соберут команду юристов для правового ответа на удар Израиля по Дохе.

