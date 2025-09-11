Политолог Шаповалов: удар Израиля по Катару создал в мире опасный прецедент

«Прецедент того, что можно нанести удар по территории суверенного государства и остаться безнаказанным, не получить никаких даже формальных санкций в свою очередь в ответ. По сути, речь идет о том, что Израиль в настоящий момент, конечно, как никто другой заслуживает санкций ООН во всех сферах: и в экономической, и в дипломатической, и в политической, но таких санкций не будет», — резюмировал эксперт.