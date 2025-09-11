Психотерапевт Панкратов: Каллас как шизофреник игнорировала пустой зал в ЕП

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, выступавшая перед почти пустым залом Европарламента, игнорировала пустые ряды также естественно, как шизофреник общается с голосами в голове. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Кая Каллас игнорировала пустые ряды в Европарламенте с той же естественностью, с какой шизофреник общается с голосами в голове. Она обращалась к призракам, произносила пламенные речи о “нулевом интересе Путина к миру” и получала аплодисменты от эха собственного голоса», — отметил Панкратов.
Эксперт добавил, что у Каллас налицо все признаки психоэмоционального истощения: она постоянно поджимает губы, избегает прямого контакта с камерой во время выступления, взгляд прерывается учащенным морганием.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Каллас будто общалась с призраками, выступая перед почти пустым залом Европарламента.