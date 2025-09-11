Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психотерапевт Панкратов: Каллас как шизофреник игнорировала пустой зал в ЕП

Каллас выступала почти перед пустым залом в Европарламенте.

Источник: Аргументы и факты

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, выступавшая перед почти пустым залом Европарламента, игнорировала пустые ряды также естественно, как шизофреник общается с голосами в голове. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

«Кая Каллас игнорировала пустые ряды в Европарламенте с той же естественностью, с какой шизофреник общается с голосами в голове. Она обращалась к призракам, произносила пламенные речи о “нулевом интересе Путина к миру” и получала аплодисменты от эха собственного голоса», — отметил Панкратов.

Эксперт добавил, что у Каллас налицо все признаки психоэмоционального истощения: она постоянно поджимает губы, избегает прямого контакта с камерой во время выступления, взгляд прерывается учащенным морганием.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Каллас будто общалась с призраками, выступая перед почти пустым залом Европарламента.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше