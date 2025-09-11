Психотерапевт Панкратов: Каллас как шизофреник игнорировала пустой зал в ЕП

«Кая Каллас игнорировала пустые ряды в Европарламенте с той же естественностью, с какой шизофреник общается с голосами в голове. Она обращалась к призракам, произносила пламенные речи о “нулевом интересе Путина к миру” и получала аплодисменты от эха собственного голоса», — отметил Панкратов.