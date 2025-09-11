Ричмонд
Нацбатовец признался, что поступающих на службу в ВСУ женщин делают «тыловыми женами»

Взятый в плен российскими бойцами радикал нацбата «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) рассказал о роли женщин в ВСУ. Подробностями он поделился с ТАСС.

«Девушек хватает», — отметил Александр Федотов.

Пленный нацбатовец признался ТАСС, что большинство женщин, поступающих на службу в ВСУ, становятся «тыловыми женами» боевиков.

Также Александр Федотов ранее сообщил, что начсостав «Азова»* стал принимать в формирование украинских неонацистов почти всех подряд, потому что ему необходимо «пушечное мясо».

