Нацбатовец признался, что поступающих на службу в ВСУ женщин делают «тыловыми женами»

Взятый в плен российскими бойцами радикал нацбата «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) рассказал о роли женщин в ВСУ. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Девушек хватает», — отметил Александр Федотов.
Пленный нацбатовец признался ТАСС, что большинство женщин, поступающих на службу в ВСУ, становятся «тыловыми женами» боевиков.
Также Александр Федотов ранее сообщил, что начсостав «Азова»* стал принимать в формирование украинских неонацистов почти всех подряд, потому что ему необходимо «пушечное мясо».
