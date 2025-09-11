Пушков предположил, что убийство Кирка может быть предупреждением Трампу

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка может рассматриваться как предупреждение всем заметным представителям общественности в США, разделяющим похожие взгляды, включая президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По его словам, этот инцидент служит явным сигналом для тех, кто публично выражает консервативные идеи и не боится отстаивать их. В первую очередь, подчеркнул Пушков, предупреждением может быть именно для главы государства.
Он также отметил, что убийство Кирка напоминает попытку покушения на действующего президента США, предпринятую в июле.
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что совершённое в США покушение отражает серьёзный раскол в американском обществе.