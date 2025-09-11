Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков предположил, что убийство Кирка может быть предупреждением Трампу

Инцидент служит явным сигналом для тех, кто публично выражает консервативные идеи.

Источник: Аргументы и факты

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка может рассматриваться как предупреждение всем заметным представителям общественности в США, разделяющим похожие взгляды, включая президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, этот инцидент служит явным сигналом для тех, кто публично выражает консервативные идеи и не боится отстаивать их. В первую очередь, подчеркнул Пушков, предупреждением может быть именно для главы государства.

Он также отметил, что убийство Кирка напоминает попытку покушения на действующего президента США, предпринятую в июле.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что совершённое в США покушение отражает серьёзный раскол в американском обществе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше