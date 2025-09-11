Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас 8 сентября выступила в Европарламенте почти перед пустым залом. Несмотря на то, что перед ней сидело от силы 20 человек, без бумажки озвучить нарративы о победе в конфликте на Украине она не смогла даже для них.
Театр одного актёра в лице Каллас.
Каллас озвучила «дорогим членам парламента» информацию о выделении 160 млрд евро. Врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов в разговоре с aif.ru отметил, что почти пустой зал глава евродипломатии воспринимала также естественно, как шизофреник голоса в своей голове.
«Каллас игнорировала пустые ряды с той же естественностью, с какой шизофреник общается с голосами в голове. Она обращалась к призракам, произносила пламенные речи о “нулевом интересе Путина к миру” и получала аплодисменты от эха собственного голоса», — сказал Панкратов.
Врач-психотерапевт Василий Шуров добавил, что Каллас казалась замедленной.
«Кая Каллас чем-то повторяет судьбу Урсулы фон дер Ляйен. Весьма средний ум, который выполняет заказ так же, как Урсула. Несмотря на то, что перед ней был почти пустой зал, она читала по бумажке нарративы о победе. Она неэмоциональная, холодная, замедленная», — подчеркнул Шуров.
Психоэмоциональное истощение налицо.
Профессиональный анализ невербальных сигналов выявляет тревожную картину психоэмоционального истощения, продолжил Панкратов.
«Лицо выдает владелицу с беспощадностью рентгеновского снимка: опущенные уголки рта и нижние веки — маркеры внутреннего опустошения, расширенные зрачки при нормальном освещении сигнализируют о хроническом стрессе, постоянно поджатые губы указывают на подавление эмоций под давлением», — обратил внимание собеседник aif.ru.
Непроизвольные сокращения подбородочной мускулатуры в моменты произнесения ключевых тезисов выдают попытки удержать контроль над ситуацией, добавил он.
«Взгляд избегает прямого контакта с камерой, расфокусирован, прерывается учащенным морганием — классические стресс-индикаторы. Периодические микровыражения растерянности проскальзывают сквозь маску. Менее аккуратная укладка волос — это снижение самоконтроля и духовная деградация. В совокупности можно утверждать, что Кая Каллас находится в состоянии сильного эмоционального шока», — пояснил психотерапевт.
Речь пациента психиатрической клиники.
Паралингвистический анализ обнаруживает серьёзные нарушения речевых паттернов Каллас, отметил Панкратов.
Ускорение темпа при упоминании эмоционально значимых тем, неконтролируемые паузы перед словами «Россия» и «Путин», повышение тона при украинской тематике — всё это указывает на глубокую психологическую травматизацию.
«Плюс добавьте сюда навязчивое повторение военной терминологии — “победа”, “поражение”, “заставить”, категорические конструкции без модальности сомнения, замещение дипломатических формулировок эмоционально окрашенной лексикой — речь пациента психиатрической клиники, а не главы европейской дипломатии», — пояснил эксперт.
По его словам, Каллас механически озвучивает заученные нарративы.
Проблемы тянутся из детства.
Психологические корни деформации личности уходят в семейную историю, напомнил Панкратов.
«Отец Каллас, Сийм Каллас, — классический “советский перебежчик”, член КПСС до 1990 года, резко сменивший идеологическую ориентацию после распада СССР. Подобная семейная драма предательства формирует глубокую травму, которая проецируется на отношения с Россией как символом отвергнутого прошлого», — пояснил психотерапевт.
Скандал с бизнесом мужа, продолжавшего торговлю с Россией на фоне антироссийских заявлений жены, воспроизвел семейный сценарий предательства, усилив параноидные установки и превратив Россию в универсального козла отпущения, заключил эксперт.
Каллас играет роль громоотвода.
Панкратов обратил внимание, что в западной политической системе Каллас играет роль «громоотвода» — озвучивает радикальные позиции, позволяя более осторожным лидерам дистанцироваться от них.
"Дальнейшее пребывание в должности будет определяться не её личной эффективностью, а потребностями западной системы в управляемом радикале.
Выступление перед пустым залом Европарламента стало кульминацией длительного процесса психологической деструкции. Это не просто политический провал, а клинический случай — демонстрация того, как геополитическое давление и личные травмы способны разрушить психику даже на самом высоком уровне власти. Европа получила главу дипломатии, страдающего острым диссоциативным расстройством. Вопрос лишь в том, как долго западная система сможет использовать этот ресурс, прежде чем он станет откровенно опасным", — заключил эксперт.