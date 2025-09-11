Как шизофреник: психотерапевт оценил выступление Каллас в пустом зале

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас 8 сентября выступила в Европарламенте почти перед пустым залом. Несмотря на то, что перед ней сидело от силы 20 человек, без бумажки озвучить нарративы о победе в конфликте на Украине она не смогла даже для них.