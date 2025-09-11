СБУ неожиданно объявила в розыск хоккеиста и депутата Госдумы Фетисова

Уточняется, что Фетисов был объявлен в розыск в 2022 году по инициативе территориального управления СБУ в Тернопольской области. Легендарному хоккеисту и двукратному олимпийскому чемпиону обвинения были предъявлены заочно по статье о нарушении территориальной целостности Украины.