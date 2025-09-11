Уточняется, что Фетисов был объявлен в розыск в 2022 году по инициативе территориального управления СБУ в Тернопольской области. Легендарному хоккеисту и двукратному олимпийскому чемпиону обвинения были предъявлены заочно по статье о нарушении территориальной целостности Украины.
С 2021 года фамилия Фетисова значится в базе данных украинского интернет-ресурса «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России), который специализируется на публикации персональных данных лиц, объявленных противниками украинской государственности.
СБУ на регулярной основе предъявляет заочные обвинения российским представителям политической, военной, культурной и общественной элиты. Параллельно Владимир Зеленский подписывает многочисленные санкционные указы в отношении российских физических и юридических лиц, а также граждан третьих стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с Российской Федерацией.
