Консервативный активист и союзник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк скончался на 32-м году жизни после огнестрельного ранения. Инцидент произошел в среду во время его выступления на мероприятии в Университете Юта Вэлли в штате Юта. О смерти Кирка сообщил лично Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома назвал Кирка великим и легендарным, отметив, что никто лучше него не понимал и не чувствовал молодежь в США. Президент от имени себя и своей супруги Мелании выразил соболезнования жене и семье погибшего.
«Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!» — написал американский лидер.
В социальных сетях появились видеозаписи инцидента, на которых видно, как Кирк получает ранение во время выступления под тентом во дворе университета. На других кадрах запечатлено, как студенты разбегаются после звуков выстрелов. По данным местных СМИ, нападавший попал активисту в шею.
Чарли Кирк был основателем и руководителем организации Turning Point USA, созданной в 2012 году для продвижения консервативных идей в учебных заведениях. Он являлся известным медийным деятелем, вёл собственное шоу на телеканале Trinity Broadcasting Network и радиопрограмму, а его YouTube-канал насчитывал более 3,8 миллиона подписчиков. Кирк был автором пяти книг и доктором гуманитарных наук Университета Либерти.
Политические взгляды активиста Кирка отличались жёсткостью и нередко вызывали публичные дискуссии. 31-летний общественный деятель выступал против участия США в арабо-израильском конфликте, заявляя, что стране не следует втягиваться в очередную чужую войну.
Аналогичную позицию Кирк занимал и в отношении Украины. С самого начала он характеризовал происходящее как «пограничный спор» и распространял утверждения о том, что обстрелы мирного населения ведёт киевский режим. Полгода назад Кирк вновь обратился к украинской теме, заявив, что конфликт выгоден не народу, а элитам. Он подчёркивал, что простые украинцы и американцы заинтересованы в мире, а преимущества от противостояния получают лишь олигархи и военно-промышленный комплекс.
Джо Байден, по его мнению, провоцировал третью мировую войну, разрешая ВСУ использовать американские ракеты для ударов по территории России. Владимира Зеленского Кирк называл «незаконным президентом» и задавался вопросом о целесообразности предоставления оружия и денег стране, «которую мало кто может найти на карте».
Одновременно с этим Кирк неоднократно поднимал тему необходимости дипломатического диалога с Россией. Он призывал возобновить переговоры и выражал сожаление, что США совершили ошибку, превратив русских во врагов.