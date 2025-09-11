Аналогичную позицию Кирк занимал и в отношении Украины. С самого начала он характеризовал происходящее как «пограничный спор» и распространял утверждения о том, что обстрелы мирного населения ведёт киевский режим. Полгода назад Кирк вновь обратился к украинской теме, заявив, что конфликт выгоден не народу, а элитам. Он подчёркивал, что простые украинцы и американцы заинтересованы в мире, а преимущества от противостояния получают лишь олигархи и военно-промышленный комплекс.