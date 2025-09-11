Донецк стал 19-м городом-побратимом Владивостока

Особое внимание было уделено образовательным инициативам. Константин Шестаков предложил донецким коллегам перенять опыт Владивостока в области школьного курса по робототехнике. Как сообщил глава города, в приморской столице уже проведена работа по формированию учебного плана и подготовке педагогов к преподаванию этого предмета.