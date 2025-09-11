Донецк стал 19-м городом-побратимом Владивостока

Подписание соглашения об установлении побратимских отношений с Донецком состоялось во Владивостоке 11 сентября. Документ был подписан мэром дальневосточной столицы Константином Шестаковым и главой муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики Алексеем Кулемзиным, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Мэр Владивостока отметил, что рассчитывает на активное сотрудничество в сфере культуры, образования и спорта.
«Готовы рассмотреть различные предложения по сотрудничеству в области экономики. Возможно, есть смысл в рамках ярмарок познакомить горожан с вашей продукцией. Мы открыты для предложений», — добавил глава города.
Особое внимание было уделено образовательным инициативам. Константин Шестаков предложил донецким коллегам перенять опыт Владивостока в области школьного курса по робототехнике. Как сообщил глава города, в приморской столице уже проведена работа по формированию учебного плана и подготовке педагогов к преподаванию этого предмета.
Делегация Донецка выразила готовность в ближайшее время рассмотреть перспективы поставок продукции в Приморье, а также обсудить проведение совместных мероприятий в сфере культуры и спорта.
Напомним, что помимо Донецка, у Владивостока есть ещё 18 зарубежных городов-побратимов. Среди них — города и автономный округ Китая, Японии, Республики Корея, КНДР, США, Эквадора, Малайзии, Республики Южная Осетия и Республики Беларусь. В списке — Далянь, Пусан, Джуно, Сан-Диего, Такома, Акита, Ниигата, Хакодатэ, Хошимин, Вонсан, Манта, Кота-Кинабалу, Яньбянь-Корейский автономный округ, Инчон, Харбин, Пхохан, Цхинвал и Брест.