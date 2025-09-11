Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что общественного активиста Чарли Кирка убили люди, оказывающие помощь киевскому режиму. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в соцсети Х.
«…Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — отметил Дмитрий Медведев.
Замглавы Совбеза РФ также обратил внимание на то, что эти же лица могут стоять за покушением на Премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Убийство Чарли Кирка, известного консервативного активиста и сторонника Президента Дональда Трампа, произошло в среду, 10 сентября. Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попытался составить краткую биографию покойного общественника и осветить ее самые яркие моменты.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.