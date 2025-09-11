Ричмонд
Медведев объяснил, как помощь Киеву делает Трампа ответственным за смерть Кирка

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что общественного активиста Чарли Кирка убили люди, оказывающие помощь киевскому режиму.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что общественного активиста Чарли Кирка убили люди, оказывающие помощь киевскому режиму. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в соцсети Х.

«…Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — отметил Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза РФ также обратил внимание на то, что эти же лица могут стоять за покушением на Премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Убийство Чарли Кирка, известного консервативного активиста и сторонника Президента Дональда Трампа, произошло в среду, 10 сентября. Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попытался составить краткую биографию покойного общественника и осветить ее самые яркие моменты.

