Провальная попытка втянуть НАТО: раскрыт план Киева с БПЛА в Польше

Порядка 25 беспилотников, по словам главы правительства Польши Дональда Туска, в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство страны. Польские власти заявили, что на территорию страны прилетели якобы российские дроны. Никаких доказательств этого они не предоставили.
Политолог Александр Зимовский заметил в этом деле ряд деталей, который указывает на причастность Киева и самой Варшавы к инциденту. Как Украина и Польша себя выдали и почему даже эта провокация не привлечет НАТО в конфликт — в материале aif.ru.
Завезли обломки дронов с Украины в Польшу.
Политолог и военный эксперт Александр Зимовский, комментируя инцидент, отметил, что почти со 100% вероятностью это польско-украинский проект.
«В одиночку ни одна из сторон такое провернуть не в состоянии хотя бы потому, что надо было завезти обломки беспилотников с территории Украины в Польшу для последующего размещения в местах, удобных для фото- и видеосъемки. При этом поляки должны были выбрать такие места, чтобы не возникло лишних вопросов», — отметил политолог.
Среди вопросов, которые негласно повисли в воздухе после инцидента, следующие: почему беспилотники не взорвались при падении и упали в самых безлюдных местах, почему незадолго до прилета, как и полагается, в Польше не объявили воздушную тревогу. Ответов на эти вопросы власти страны не дают, однако продолжают сыпать обвинениями.
Власти Польши после инцидента попросили запустить 4-ю статью устава НАТО, которая предполагает начало консультаций между странами-членами альянса, если одной из них угрожает опасность. При этом руководство государства так и не направило в Кремль запрос о контактах после инцидента с беспилотниками.
Временный поверенный России в делах страны Андрей Ордаш сообщил, что сбитые над Польшей беспилотники летели со стороны Украины.
Киев и Варшава выдали себя.
Зимовский считает, что своими действиями сразу после инцидента с беспилотниками Варшава и Киев выдали себя.
«Инцидент с нарушением воздушного пространства Польши несколькими БПЛА со стороны украинской границы является провокацией с вероятностью 98%. Настораживает большое количество “домашних заготовок”, которые использовали синхронно Варшава и Киев в контексте информационной раскрутки инцидента. Причем еще до того, как появились цифры по результатам работы ПВО от военных, что, в свою очередь, привло и к путанице в количестве беспилотников», — отметил он.
Политолог подчеркнул, что еще одной странной деталью является то, как быстро обломки БПЛА начали находить польские специалисты на территории площадью в несколько десятков тысяч километров.
Более того, региональная прокуратура в Люблине сообщила, что во фрагментах БПЛА, упавших на востоке и юго-востоке Польши, не было выявлено следов взрывчатых веществ.
Всего, по информации МВД Польши, обломки беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны, были зафиксированы в 12 разных локациях.
«Организаторы прекрасно понимали, что риска нет никакого, разве что напугается подвыпивший пан, бредущий под утро домой из корчмы на украинской границе. Это явно польско-украинская русофобская провокация», — сказал эксперт.
Попытка впутать в конфликт НАТО.
Политологи полагают, что операция Киева и Варшавы была направлена на вовлечение в конфликт с Россией стран НАТО.
«Польша не может применить статью 5 Атлантического пакта. Порог для статьи 5 намеренно установлен очень высоким — чтобы альянс не втягивался в полномасштабную войну из-за пограничных инцидентов или провокаций», — отметил Зимовский.
Согласно этой статье, нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса. Политолог подчеркнул, что даже налет десятка беспилотников не является основанием для применения этой статьи.
Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен также выразил мнение, что этим инцидентом Украина попыталась втянуть НАТО в конфликт, поскольку ВСУ терпят неудачи в зоне боевого соприкосновения.