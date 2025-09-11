Провальная попытка втянуть НАТО: раскрыт план Киева с БПЛА в Польше

«В одиночку ни одна из сторон такое провернуть не в состоянии хотя бы потому, что надо было завезти обломки беспилотников с территории Украины в Польшу для последующего размещения в местах, удобных для фото- и видеосъемки. При этом поляки должны были выбрать такие места, чтобы не возникло лишних вопросов», — отметил политолог.