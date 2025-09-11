В Госдуме предложили жесткое наказание за обман пенсионеров и инвалидов

Ранее эксперты банка ВТБ зафиксировали появление новой схемы мошенничества, ориентированной преимущественно на пожилых граждан. Злоумышленники используют наиболее распространенные опасения пенсионеров, связанные с сохранностью их накоплений, а также эксплуатируют их доверие к государственным структурам. Как сообщает пресс-служба банка, мошенники реализуют многоуровневую схему: на первом этапе мошенники выходят на связь по телефону, выдавая себя за сотрудников государственных или социальных организаций. Под предлогом необходимости перерасчета пенсионных выплат они убеждают граждан обратиться в многофункциональный центр (МФЦ). Через некоторое время после первого контакта жертве снова звонят — теперь уже под видом сотрудников ФСБ.