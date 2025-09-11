Кадыров рассказал, почему Алаудинов стал командиром спецназа «Ахмат»

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что удар дронами «Герань» по Генштабу Вооружённых сил Украины стал ответом на прошлогоднюю атаку на Российский университет спецназа. По его словам, в результате этого удара погибли девять человек. Российская радиоразведка впоследствии зафиксировала переговоры, где украинские военные доложили о девяти погибших и 17 раненых в результате атаки.