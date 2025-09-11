Частная жизнь семьи вождя КНДР держится в строжайшем секрете. Неизвестны даже точные даты рождения ближайших родственников Ким Чен Ына. Это связано не только с восточными традициями, которые не предполагают излишней открытости, но и с нормами безопасности. Никто не должен приближаться к семье вождя. Тем не менее, именно нынешний глава Северной Кореи стал самым открытым лидером страны, узнал aif.ru.
Дочь называют наследницей.
На саммит ШОС в Китае, где вождь КНДР встречался с Владимиром Путиным, Ким Чен Ын впервые вывез заграницу свою дочь по имени Ким Чжу Э. Девочке 12 лет — она родилась в конце 2012 или начале 2013 года.
Впервые она появилась на публике в ноябре 2022 года, после чего стала часто сопровождать своего отца на мероприятиях и упоминаться в северокорейских СМИ.
«Сейчас Ким Чжу Э регулярно появляется на публике, когда глава государства запускает ракеты или проводит какие-то воинские испытания», — рассказал aif.ru эксперт по Северной Корее, автор биографии Ким Ир Сена в серии «ЖЗЛ» Андрей Дмитриев.
По словам специалиста, после выхода в свет очень похожую на отца девочку Ким Чжу Э журналисты сразу же окрестили преемницей. Однако, пока ещё делать это рано.
«Ким Ир Сен назначил своего сына Ким Чен Ира преемником ещё в 1970-е годы, сильно заранее. Но с девочкой пока этого не произошло. Нынешний вождь ещё молод и хорошо себя чувствует. Однако, у нее есть неофициальный титул. Северокорейские СМИ называют ее “Уважаемая дочь”. “Ким Чен Ын и уважаемая дочь посетили такое мероприятие”, — отметил эксперт.
Пока что девочка просто сопровождает отца в поездках по миру. Однако, как отмечает востоковед Кирилл Котков, в Северной Корее нет предубеждений о том, что женщины не могут занимать высокие государственные посты.
«Как в любой социалистической стране, вопросу о равноправии женщин в КНДР всегда уделялось очень большое внимание», — сказал эксперт в комментарии aif.ru.
У Кима мог родиться сын.
По данным южнокорейских СМИ, у Ким Чен Ына трое детей (сын и две дочери), которые родились в 2010, 2013 и 2017 годах. Подтвердить эту информацию невозможно.
«Есть ли у него другие дети и сколько их, доподлинно неизвестно — официальной информации об этом нет», — отмечает Андрей Дмитриев.
Информация о семье не разглашается из-за мер безопасности.
«Подробности частной жизни политиков — информация под грифом “Секретно”. Таковы протоколы безопасности», — говорит востоковед Кирилл Котков.
Жена-певица любит стильные наряды в духе Кейт Миддлтон.
Ким Чен Ын впервые увидел свою будущую жену Ли Соль Чжу незадолго до того, как возглавил страну после смерти отца в 2011 году. Первая встреча состоялась на новогоднем концерте ансамбля «Ынхасу» («Млечный путь»), где Ли Соль Чжу выступала в составе коллектива. Мероприятие транслировалось в прямом эфире, считается, что именно тогда лидер КНДР впервые обратил на неё внимание.
Информация о семье Ли Соль Чжу остаётся противоречивой: по одним данным, её отец работал профессором или врачом, а мать была медиком либо преподавателем.
Выходы первой леди КНДР на публику неоднократно становились темой для обсуждений в прессе. Отмечались ее смелые для северокорейских реалий наряды и тонкое чувство стиля. Считается, что именно под влиянием Ли Соль Чжу в стране смягчили правила для женщин: им стали разрешать носить брюки, тёмные колготки и обувь на каблуках. В 2018 году визит Ким Чен Ына с супругой в Китай вызвал большой интерес западной прессы. Газета The Sun даже назвала Ли Соль Чжу «герцогиней Пхеньяна», указывая на сходство её стиля с нарядами Кейт Миддлтон.
«Жена вождя регулярно появляется на публике. КНДР стала одной из стран, где женщины играют заметную роль во власти. Есть министр иностранных дел Чхве Сон Хи. Женщины, также, занимают посты в партийном аппарате, в том числе во главе пропагандистского отдела. В политбюро, правительстве и парламенте процент женщин достаточно высок. Эта практика появилась именно при Ким Чен Ыне. При его предшественниках женщины оставались в тени», — отметил Андрей Дмитриев.
Однако, о самой влиятельной женщине Северной Корее — разговор ниже.
Сестра стала «разящей стрелой» в политике КНДР.
Младшая сестра Ким Чен Ына, 37-летняя Ким Ё Чжон, занимает важное место в управлении КНДР и сопровождает брата в зарубежных поездках. The Telegraph называет её «самой опасной женщиной КНДР». Её высказывания о международной политике резкие и беспощадные. Родственница Кима, например, называла Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками, выпестованными США».
О личной жизни Ким Ё Чжон известно мало: она замужем за Чхве Соном, имеет ребенка, но подробностей нет. Всё сокровенное строго засекречено.
Однако, известно, что Ким Ё Чжон, как и ее брат, училась в Швейцарии под другим именем в качестве обычной студентки. После возвращения в КНДР окончила факультет компьютерных наук и начала карьеру в Трудовой партии, постепенно занимая всё более высокие должности.
Стройная брюнетка обратила на себя внимание на саммите ШОС. Она стала участником переговоров с главами России и КНДР, после чего села в президентский лимузин «Аурус».
«Она умна, симпатична, вовлечена в процесс. Её присутствие вместе с братом на переговорах в Пекине и в автомобиле с Владимиром Путиным выглядит естественным», — сказал автор биографии Андрей Дмитриев в комментарии aif.ru.
Известно, что у вождя есть старший брат Ким Чон Чоль, примерно на три года старше. Западная пресса писала, что он интересуется музыкой. Сообщалось, что этот член правящей династии приобрел в Лондоне гитару ценой примерно 3,2 тысячи долларов.
Один член семьи был расстрелян.
Родственные связи в КНДР не гарантируют высокого положения, отмечает Андрей Дмитриев. Иногда эффект бывает обратным.
«Когда нынешний лидер начинал свой путь во главе руководителя государства, то одним из первых шагов было дело Джан Сон Тхэка — мужа его тети. Он считался одним из самых влиятельных людей в КНДР после Ким Чен Ира. Руководил делами партии и государства, был заместителем председателя Государственного комитета обороны. В декабре 2013 года его публично арестовали на заседании Политбюро. Государственные СМИ обвинили Чан Сон Тхэка в коррупции, предательстве и попытке государственного переворота. Плюс к этому были всякие северокорейские специфические обвинения, типа того, что статуэтки Ким Ир Сена он поставил в слишком темном углу», — рассказывает специалист по КНДР Андрей Дмитриев.
Ким Кён Хи — родная тётя со стороны отца (сестра Ким Чен Ира), занимала высокие партийные посты до казни своего мужа в 2013 году. После этого исчезла из поля зрения, но затем появилась рядом с Ким Чен Ыном на публичных мероприятиях.
«Этим делом нынешний глава КНДР показал свой характер. Это был красноречивый ответ всем, кто говорил о его молодости неопытности и попытке устроить “перестройку” в Северной Корее.», — отмечает эксперт.
Кто будет править после Кима — вопрос открыт.
В законах КНДР не закреплено престолонаследие. Однако, вряд ли стоит сомневаться, что следующий лидер страны не будет выходцем из семьи Кимов, считают эксперты.
«Закона о передаче власти от отца к сыну там нет. Больше того, 278 в советс 25b кие времена северокорейских вождей критиковали за это. Суслов поднимал этот вопрос ещё в эпоху Брежнева. Хочется спросить: и где сейчас Михаил Андреевич Суслов вместе с СССР, как государством, а где Кимы и КНДР?», — замечает Андрей Дмитриев.