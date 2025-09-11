Красивая жена, властная сестра, милая дочь: жизнь закрытой семьи вождя КНДР

«Когда нынешний лидер начинал свой путь во главе руководителя государства, то одним из первых шагов было дело Джан Сон Тхэка — мужа его тети. Он считался одним из самых влиятельных людей в КНДР после Ким Чен Ира. Руководил делами партии и государства, был заместителем председателя Государственного комитета обороны. В декабре 2013 года его публично арестовали на заседании Политбюро. Государственные СМИ обвинили Чан Сон Тхэка в коррупции, предательстве и попытке государственного переворота. Плюс к этому были всякие северокорейские специфические обвинения, типа того, что статуэтки Ким Ир Сена он поставил в слишком темном углу», — рассказывает специалист по КНДР Андрей Дмитриев.