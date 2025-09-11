Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убитый в США соратник Трампа называл Крым частью России

Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый на мероприятии в Юте, называл Крым частью России, которую никогда не нужно было передавать Украине.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает РИА Новости.

В своем шоу The Charlie Kirk Show в 2025 году Кирк называл Крым частью России и подчеркивал, что так было всегда. По его мнению, на полуострове живут русские, которые хотят быть с Москвой. «Крым нельзя забрать [у России], и точка», — говорил соратник американского президента Дональда Трампа.

На Чарли Кирка совершили покушение в ходе его выступления на территории Университета долины Юта. Его привезли в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше