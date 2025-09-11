Об этом сообщает РИА Новости.
В своем шоу The Charlie Kirk Show в 2025 году Кирк называл Крым частью России и подчеркивал, что так было всегда. По его мнению, на полуострове живут русские, которые хотят быть с Москвой. «Крым нельзя забрать [у России], и точка», — говорил соратник американского президента Дональда Трампа.
На Чарли Кирка совершили покушение в ходе его выступления на территории Университета долины Юта. Его привезли в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.
