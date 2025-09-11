Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, сколько денег понадобится Украине для продолжения боевых действий

Украине потребуется получить от западных стран финансовую помощь в объеме приблизительно $60 млрд в 2026 году в случае продолжения боевых действий, без учета прямых поставок вооружений и средств, выделяемых на закупку оружия у США по программе PURL.

Украине потребуется получить от западных стран финансовую помощь в объеме приблизительно $60 млрд в 2026 году в случае продолжения боевых действий, без учета прямых поставок вооружений и средств, выделяемых на закупку оружия у США по программе PURL. Об этом свидетельствуют данные украинского кабинета министров, с которыми ознакомилось агентство «ТАСС».

Потребности Украины во внешнем финансировании для продолжения конфликта с Россией демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. В 2024 году эта сумма составляла около $30 млрд, в 2025 году — уже $46 млрд, а к 2026 году увеличится до $60 млрд. В начале текущего года Киеву для сохранения положительного сальдо текущих счетов требовалось около $3 млрд внешней помощи ежемесячно, летом — уже $4 млрд, а к концу года — $5 млрд.

Согласно правительственным оценкам, этот показатель сохранится на неизменном уровне в течение следующего года. Основная часть расходов направляется на оборонные нужды.

Прямые поставки военной техники и вооружений, а также финансирование программы закупок оружия у США зависят от отдельных решений стран-участниц PURL. Данные Министерства обороны Украины за последние месяцы свидетельствуют, что речь идет о $1−2 млрд ежемесячно. При сохранении текущей динамики общие расходы западных стран на поддержку Киева в 2026 году могут составить не менее $75−80 млрд, однако с высокой вероятностью превысят указанную сумму.

Читайте также: Американо-украинский миллиардер цинично кинул киевский режим.