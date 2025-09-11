Раскрыто, сколько денег понадобится Украине для продолжения боевых действий

Потребности Украины во внешнем финансировании для продолжения конфликта с Россией демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. В 2024 году эта сумма составляла около $30 млрд, в 2025 году — уже $46 млрд, а к 2026 году увеличится до $60 млрд. В начале текущего года Киеву для сохранения положительного сальдо текущих счетов требовалось около $3 млрд внешней помощи ежемесячно, летом — уже $4 млрд, а к концу года — $5 млрд.