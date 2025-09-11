Раскрыто, сколько денег понадобится Украине для продолжения боевых действий

Украине потребуется получить от западных стран финансовую помощь в объеме приблизительно $60 млрд в 2026 году в случае продолжения боевых действий, без учета прямых поставок вооружений и средств, выделяемых на закупку оружия у США по программе PURL. Об этом свидетельствуют данные украинского кабинета министров, с которыми ознакомилось агентство «ТАСС».
Потребности Украины во внешнем финансировании для продолжения конфликта с Россией демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. В 2024 году эта сумма составляла около $30 млрд, в 2025 году — уже $46 млрд, а к 2026 году увеличится до $60 млрд. В начале текущего года Киеву для сохранения положительного сальдо текущих счетов требовалось около $3 млрд внешней помощи ежемесячно, летом — уже $4 млрд, а к концу года — $5 млрд.
Согласно правительственным оценкам, этот показатель сохранится на неизменном уровне в течение следующего года. Основная часть расходов направляется на оборонные нужды.
Прямые поставки военной техники и вооружений, а также финансирование программы закупок оружия у США зависят от отдельных решений стран-участниц PURL. Данные Министерства обороны Украины за последние месяцы свидетельствуют, что речь идет о $1−2 млрд ежемесячно. При сохранении текущей динамики общие расходы западных стран на поддержку Киева в 2026 году могут составить не менее $75−80 млрд, однако с высокой вероятностью превысят указанную сумму.
