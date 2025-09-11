Ричмонд
Два взвода ВСУ могут попасть в окружение на севере ДНР

Российские военные после продвижения у села Шандриголово в Донецкой Народной Республике сформировали огневой мешок для находящейся в этом районе группировки ВСУ.

Российские военные после продвижения у села Шандриголово в Донецкой Народной Республике сформировали огневой мешок для находящейся в этом районе группировки ВСУ. Об этом сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.

По его словам, в данном районе в огневой мешок ВС РФ могут попасть около двух взводов ВСУ.

Марочко отметил, что бойцы России продвинулись южнее населенного пункта Среднее, закрепившись на новых позициях в зоне реки Нитриус. Это позволило взять под огневой контроль северо-западные окраины села Шандриголово.

Также ВС РФ имели небольшое продвижение юго-восточнее Шандриголово. В результате наступления украинские военные оказались прижаты к реке.

Ранее Марочко сообщал, что российские военные готовят для ВСУ огневой карман в Константиновке.

