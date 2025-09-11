Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна обвинила демократов в спровоцировании убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал CNN.
По словам Луны, случившееся стало следствием действий оппонентов республиканцев.
В ответ демократы попытались обратить внимание на произошедшую в тот же день стрельбу в школе в штате Колорадо и призвали к принятию мер по борьбе с насилием с использованием огнестрельного оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещал привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.
