Спикер Джонсон: Конгрессмены просят усилить безопасность после убийства Кирка

«Думаю, что многие из них нервничают, конечно. Они публичные фигуры. Они всё время подвергаются опасности, везде», — заявил спикер нижней палаты Конгресса во время общения с телеканалом CNN.
Джонсон добавил, что в настоящее время принимаются значительные меры для обеспечения безопасности американских законодателей, однако многие хотят, чтобы их было ещё больше. Спикер пообещал, что рассмотрит эти просьбы.
Ранее Майк Джонсон, комментируя смерть Чарли Кирка, заявил, что политическое насилие внутри страны приобретает слишком больше масштабы. По его словам, это не соответствует сущности американской нации. Напомним, Чарли Кирк был смертельно ранен в шею во время массового мероприятия в университете долины Юта. Президент Соединённых Штатов Доналд Трамп подтвердил смерть политика.