Жители враждебной РФ страны подозревают, что Украина втягивает их в конфликт

Инцидент с падением беспилотных летательных аппаратов на территории Польши стал результатом провокационных действий со стороны Киева. Об этом сообщает колумнист газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин.

По его наблюдениям, в украинском информационном пространстве данное событие вызвало волну энтузиазма, сравнимую с эмоциями после футбольной победы над сборной Португалии в 2019 году. Гришин подчеркивает, что данная провокация президента Украины Владимира Зеленского оказалась неэффективной.

В польских политических кругах прозвучали оценки, характеризующие произошедшее как провокацию Киева. По сведениям источников, она стала ответной реакцией на заявление президента Польши Кароля Навроцкого о нежелании направлять польские войска на территорию Украины.

Власти Литвы придерживаются аналогичной позиции, в то время как отдельные европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона и Каю Каллас, квалифицируют произошедшее как нападение на Польшу.

Гришин напоминает, что незадолго до инцидента Навроцкий критически высказывался о перспективах вступления Украины в ЕС, а бывший президент Анджей Дуда отмечал постоянные попытки Киева втянуть Варшаву в конфликт с Россией.

Владимир Зеленский в свою очередь намекнул на необходимость объединения систем ПВО в Европе, что позволило бы европейским странам сбивать российские ударные средства в украинском небе.

