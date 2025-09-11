Кадыров раскрыл детали назначения Алаудинова командиром спецназа «Ахмат»: на что обратил внимание глава Чечни

Кадыров подчеркнул, что Апти Алаудинов наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в республике. Он является ближайшим соратником главы Чечни, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, а также другом и братом. В начале специальной военной операции Алаудинов был назначен курировать сводный отряд, который впоследствии вырос до спецназа «Ахмат».