Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал о полномочиях, которые позволили ему назначить Апти Алаудинова командиром спецназа «Ахмат». Будучи генерал-полковником Росгвардии, Кадыров имел право принимать такое кадровое решение. Однако назначение было обусловлено профессиональными качествами Алаудинова и его заслугами.
Кадыров подчеркнул, что Апти Алаудинов наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в республике. Он является ближайшим соратником главы Чечни, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, а также другом и братом. В начале специальной военной операции Алаудинов был назначен курировать сводный отряд, который впоследствии вырос до спецназа «Ахмат».
Глава Чечни отметил лидерские качества Алаудинова, которые позволили ему возглавить подразделение. Это назначение стало закономерным результатом его профессионального роста и преданности делу.
Прежде генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Серебрянское лесничество в ЛНР практически полностью зачищено от подразделений Вооруженных сил Украины. По словам командира, в лесничестве действовал один из его отрядов вместе с другими подразделениями Министерства обороны.