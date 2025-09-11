В Крыму назвали идею Макрона о вводе войск на Украину тупиковой

«Макрон и ему подобные тянут на переговоры заранее непроходные условия. В простонародье это называется тянуть дохлого кота. Они специально вбрасывают эту идею, обсуждают ее, загоняя переговоры в тупик. Это их главная задача. Россия говорит, что этого не будет, а они в ответ — сколько стран готовы поехать, там-то и там-то они будут дислоцироваться и так далее», — сказал Константинов РИА Новости.