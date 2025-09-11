Кадыров: контакты Чечни с арабскими странами наладил его отец

«Вообще-то эти контакты начал не я, а мой отец. Несмотря на проблемы, которые у нас были, связанные с терроризмом в регионе, и испорченную репутацию чеченцев, арабские страны поверили в Ахмата-Хаджи, который в начале двухтысячных провёл ряд встреч с лидерами арабских стран и за очень короткий срок развил тесные дружеские отношения», — рассказал Кадыров. Его слова передает РИА Новости.