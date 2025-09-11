Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров: контакты Чечни с арабскими странами наладил его отец

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который не раз участвовал в переговорах президента РФ Владимира Путина с представителями арабских государств, сообщил, что основа дружественных отношений с этими странами была заложена его отцом — Ахматом-Хаджи Кадыровым. Тот активно поддерживал подобную связь.

Кадыров заявил, что арабские страны поверили его отцу Ахмату-Хаджи и пошли на контакт.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который не раз участвовал в переговорах президента РФ Владимира Путина с представителями арабских государств, сообщил, что основа дружественных отношений с этими странами была заложена его отцом — Ахматом-Хаджи Кадыровым. Тот активно поддерживал подобную связь.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКадыров рассказал, как Апты Алаудинов стал командиром спецназа «Ахмат».

«Вообще-то эти контакты начал не я, а мой отец. Несмотря на проблемы, которые у нас были, связанные с терроризмом в регионе, и испорченную репутацию чеченцев, арабские страны поверили в Ахмата-Хаджи, который в начале двухтысячных провёл ряд встреч с лидерами арабских стран и за очень короткий срок развил тесные дружеские отношения», — рассказал Кадыров. Его слова передает РИА Новости.

Глава Чечни напомнил, что его отец активно поддерживал связь с арабским миром. Ахмата-Хаджи Кадырова уважали, разделяли его религиозную позицию, его жесткую позицию к террористам. Сам же Рамзан был рядом и все это видел. «Поэтому мои сегодняшние отношения с арабским миром — это лишь малая роль, настоящий фундамент заложил Ахмат-Хаджи», — объяснил он.

В марте Кадыров в составе российской делегации примет участие на переговорах Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани. Они пройдут в Кремле. Также глава Чечни позвал президента США Дональда Трампа в РФ. По его словам, при таком раскладе переговоры по украинскому конфликту были бы более результативными.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше