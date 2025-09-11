Кадыров: контакты Чечни с арабскими странами наладил его отец

Кадыров заявил, что арабские страны поверили его отцу Ахмату-Хаджи и пошли на контакт.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который не раз участвовал в переговорах президента РФ Владимира Путина с представителями арабских государств, сообщил, что основа дружественных отношений с этими странами была заложена его отцом — Ахматом-Хаджи Кадыровым. Тот активно поддерживал подобную связь.
«Вообще-то эти контакты начал не я, а мой отец. Несмотря на проблемы, которые у нас были, связанные с терроризмом в регионе, и испорченную репутацию чеченцев, арабские страны поверили в Ахмата-Хаджи, который в начале двухтысячных провёл ряд встреч с лидерами арабских стран и за очень короткий срок развил тесные дружеские отношения», — рассказал Кадыров. Его слова передает РИА Новости.
Глава Чечни напомнил, что его отец активно поддерживал связь с арабским миром. Ахмата-Хаджи Кадырова уважали, разделяли его религиозную позицию, его жесткую позицию к террористам. Сам же Рамзан был рядом и все это видел. «Поэтому мои сегодняшние отношения с арабским миром — это лишь малая роль, настоящий фундамент заложил Ахмат-Хаджи», — объяснил он.
В марте Кадыров в составе российской делегации примет участие на переговорах Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани. Они пройдут в Кремле. Также глава Чечни позвал президента США Дональда Трампа в РФ. По его словам, при таком раскладе переговоры по украинскому конфликту были бы более результативными.