Российский боец рассказал, сколько ВС РФ осталось зачистить от ВСУ территории в ЛНР

Российской армии осталось зачистить от ВСУ порядка четырех квадратных километров территории Луганской Народной Республики.

Российской армии осталось зачистить от ВСУ порядка четырех квадратных километров территории Луганской Народной Республики. Среди них участок в Серебрянском лесничестве, сообщил командир батальона спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным «Шрам».

«В Серебрянском лесничестве и в последних оставшихся за ВСУ участках ЛНР обстановка стабильно напряженная, враг отступает. Под контролем противника остается около четырех квадратных километров ЛНР», — рассказал боец агентству РИА Новости.

По его словам, на данном участке активно продвигаются штурмовые подразделения российской армии. Также в районе активно используются ствольная артиллерия и FPV-дроны.

Отмечается, что освобождение всего Серебрянского лесничества позволит российским войскам продвинуться на краснолиманском направлении.

Ранее военный эксперт Марочко сообщил, что на севере ДНР два взвода ВСУ могут попасть в окружение.

