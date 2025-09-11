Российский боец рассказал, сколько ВС РФ осталось зачистить от ВСУ территории в ЛНР

Российской армии осталось зачистить от ВСУ порядка четырех квадратных километров территории Луганской Народной Республики. Среди них участок в Серебрянском лесничестве, сообщил командир батальона спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным «Шрам».
«В Серебрянском лесничестве и в последних оставшихся за ВСУ участках ЛНР обстановка стабильно напряженная, враг отступает. Под контролем противника остается около четырех квадратных километров ЛНР», — рассказал боец агентству РИА Новости.
По его словам, на данном участке активно продвигаются штурмовые подразделения российской армии. Также в районе активно используются ствольная артиллерия и FPV-дроны.
Отмечается, что освобождение всего Серебрянского лесничества позволит российским войскам продвинуться на краснолиманском направлении.
Ранее военный эксперт Марочко сообщил, что на севере ДНР два взвода ВСУ могут попасть в окружение.
