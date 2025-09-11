Паслер открыл травмпункт в Нижнем Тагиле после капремонта

После капитального ремонта, выполненного по инициативе президента РФ Владимира Путина, 10 сентября возобновил работу травматологический пункт городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле. Как отмечает врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, в регионе планируется активизировать деятельность по созданию новых медицинских учреждений.
По его словам, постепенно осуществляются ремонт и строительство медицинских объектов. В текущем году проделана значительная работа. Обновлены восемь поликлиник в разных городах и округах, а также стационар в Свердловском онкодиспансере. Удалось открыть 22 фельдшерско-акушерских пункта и два отделения общей врачебной практики, отремонтированы еще 12 подобных учреждений. Всего в этом году работы проводятся на 55 объектах.
«Одна из приоритетных задач — вывести региональную медицину на качественно новый уровень, поэтому работу по созданию новых медицинских учреждений усилим», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.
Крупномасштабная реконструкция травмпункта в Нижнем Тагиле была завершена раньше намеченного срока. Ремонт проводился в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке регионального Минздрава. Из областного бюджета было выделено свыше 131 миллиона рублей.
Здесь круглосуточно оказывают амбулаторную помощь жителям всего Горнозаводского округа. Ежегодно врачи принимают в среднем 54 тысячи пациентов.
В период ремонтных работ круглосуточная амбулаторная травматологическая помощь жителям Тагила предоставлялась в полном объеме в другом корпусе медицинского учреждения.
В травматологическом пункте полностью заменены инженерные сети, кровля, оконные и дверные блоки. Отремонтированы все внутренние помещения и фасады, отделанные керамогранитом. Созданы условия для комфортного пребывания маломобильных пациентов и людей с ограниченными возможностями. Травмпункт оснащен 398 единицами медицинского и немедицинского оборудования, в том числе и современный цифровой рентген- аппарат. Открыто отделение реабилитации.
Модернизация системы здравоохранения будет продолжена. После переговоров Дениса Паслера замгубернатора — глава Минздрава региона Татьяна Савинова подписала соглашение с «ВСМПО-АВИСМА» о развитии в Верхней Салде здравоохранения. Там предстоит строить взрослую и детскую поликлиники, и корпорация подготовит по данным объектам всю проектно-сметную документацию.