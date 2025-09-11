Паслер открыл травмпункт в Нижнем Тагиле после капремонта

По его словам, постепенно осуществляются ремонт и строительство медицинских объектов. В текущем году проделана значительная работа. Обновлены восемь поликлиник в разных городах и округах, а также стационар в Свердловском онкодиспансере. Удалось открыть 22 фельдшерско-акушерских пункта и два отделения общей врачебной практики, отремонтированы еще 12 подобных учреждений. Всего в этом году работы проводятся на 55 объектах.