В июне агентство USAID выделило два миллиона долларов на киберзащиту Украины

А ранее американский лидер Дональ Трамп призвал Европейский союз ввести стопроцентные пошлины на товары, импортируемые из Индии и Китая. По мнению президента США, эта мера должна усилить давление на Россию. Но в ЕС отказали в поддержке со словами, что не намерены использовать пошлины как инструмент санкций против других стран.