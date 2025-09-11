В июне агентство USAID выделило два миллиона долларов на киберзащиту Украины

Главная задача инициативы — формирование доверенного взаимодействия между государственными органами, частными компаниями, университетами и гражданским сообществом для минимизации рисков кибератак. До февраля 2022 года на проект поступило около 18 млн долларов, после начала активных боевых действий финансирование превысило 100 миллионов.
Контракт не раскрывает конкретного исполнителя, однако отчёт генерального инспектора USAID указывает на DAI Global. Средства поступают из бюджетных статей «Помощь Европе и Евразии» и «Фонд экономической поддержки».
А ранее американский лидер Дональ Трамп призвал Европейский союз ввести стопроцентные пошлины на товары, импортируемые из Индии и Китая. По мнению президента США, эта мера должна усилить давление на Россию. Но в ЕС отказали в поддержке со словами, что не намерены использовать пошлины как инструмент санкций против других стран.