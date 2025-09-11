Губернатор Приангарья принял участие в заседании регионального родительского комитета

Во время заседания глава региона подчеркнул, что поддержка региональной системы образования, создание современных условий в школах — одна из первостепенных задач областного правительства. В текущем году регион приступил к реализации новых национальных проектов «Семья», «Молодёжь и дети» и других, направленных на обновление инфраструктуры, учебных технологий, усиление роли воспитания и создание равных условий для получения качественного образования.
Мы продолжаем строительство и модернизацию школ, детских садов, организаций профобразования, привлекая для этого ресурсы из разных источников, в том числе из федерального бюджета. Всего за годы реализации национального проекта «Образование» в регионе возведено 36 школ на 16 тысяч мест и 37 детских садов на пять тысяч мест. До конца 2030 года построим 27 новых объектов образования, рассчитанных более чем на 19 тысяч мест, — рассказал Игорь Кобзев. — Продолжаем начатую в 2022 году модернизацию школ, благодаря которой в 70 школах уже создали современные образовательные пространства. В 2025 году продолжаем эту работу по обновлению и оснащению современным оборудованием школ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
Глава региона напомнил, что в августе-сентябре после капремонтов открылись детский сад «Рябинка» в поселке Чунский Чунского муниципального округа, школы в поселке Вихоревка Братского района, сёлах Аляты Аларского района и Алехино Черемховского района. До конца года завершатся работы в детсаду в Эхирит-Булагатском районе, в шести школах Мамско-Чуйского, Осинского, Зиминского, Тулунского районов, Братска и Черемхово, а также в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса. До 2027 года будет модернизировано еще 24 школы, девять садиков, Ангарский педагогический колледж, а также построен современный спортивно-просветительский блок Иркутского кадетского корпуса.
Говоря о важности создания безопасных условий для детей, Губернатор отметил поддержку, оказываемую регионом муниципалитетам в обновлении парка школьных автобусов. По поручению главы государства Владимира Путина Приангарье получило одну из самых больших партий новых автомобилей — 77 машин. 4 сентября школьные автобусы отправились в 19 муниципалитетов. Всего с 2020 года по федеральной программе в школы области передано 369 автобусов.
Министр образования Иркутской области Максим Парфенов во время заседания напомнил о введении с 1 сентября 2025 года новых программ по истории в 5−7-х классах, новом учебном курсе «История нашего края», изменениях в изучении обществознания. Минпросвещения России также рекомендованы единые сроки школьных каникул. Максим Парфенов рассказал о важности профориентационного курса для обучающихся 6−11 классов «Россия — мои горизонты». Говоря о воспитании, он отметил важную роль советников директоров по воспитанию и взаимодействие с региональным отделением Движения Первых.
Важное место в повестке заседания было отведено роли родителей в обеспечении безопасности детей, в частности, безопасному поведению на дорогах и соблюдению противопожарных правил взрослыми и детьми.