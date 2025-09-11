Губернатор Приангарья принял участие в заседании регионального родительского комитета

Мы продолжаем строительство и модернизацию школ, детских садов, организаций профобразования, привлекая для этого ресурсы из разных источников, в том числе из федерального бюджета. Всего за годы реализации национального проекта «Образование» в регионе возведено 36 школ на 16 тысяч мест и 37 детских садов на пять тысяч мест. До конца 2030 года построим 27 новых объектов образования, рассчитанных более чем на 19 тысяч мест, — рассказал Игорь Кобзев. — Продолжаем начатую в 2022 году модернизацию школ, благодаря которой в 70 школах уже создали современные образовательные пространства. В 2025 году продолжаем эту работу по обновлению и оснащению современным оборудованием школ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».