В Омске директором училища олимпийского резерва стал экс-министр Крикорьянц

С прошлой недели у Сибирского государственное училище олимпийского резерва (СибГУОР) появился новый директор, хотя и в качестве исполняющего обязанности. Это экс-министр спорта области Дмитрий Крикорьянц.
Информацию «Комсомольской правде Омск» подтвердили в самом училище. Известно, что ноября 2023 года Крикорьянц после отставки с поста министра работал в заведении, сначала как руководитель спортивного отдела, затем как замдиректора по спортивной работе.
Хотя другие СМИ написали, что новый и.о. директора в СибГУОР появился 9 сентября, на самом деле это случилось уже на прошлой неделе.
До того с октября 2002 года училищем руководил Владимир Вернер. Его на прошлой неделе с почетом проводили на пенсию.
Как сообщил же нам собственный источник, именно статус «и.о.» сейчас у нынешнего руководителя не случаен. Его кандидатуру, когда еще он был замом директора, по неизвестным причинам уже дважды отклонил федеральный минспорт, к которому ведомственно и относится училище. В целом же готовить для себя рабочее место в училище Крикорьянц стал, еще будучи министром.
Главой областного минспорта Крикорьянц отработал семь лет, с 2016 года.