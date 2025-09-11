В Омске директором училища олимпийского резерва стал экс-министр Крикорьянц

Как сообщил же нам собственный источник, именно статус «и.о.» сейчас у нынешнего руководителя не случаен. Его кандидатуру, когда еще он был замом директора, по неизвестным причинам уже дважды отклонил федеральный минспорт, к которому ведомственно и относится училище. В целом же готовить для себя рабочее место в училище Крикорьянц стал, еще будучи министром.