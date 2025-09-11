Бывший мэр Новосибирска Локоть возглавил совет директоров «Сибпроектнииавиапром»

Бывший мэр Новосибирска и первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть стал председателем совета директоров АО «Сибпроектнииавиапром», сообщает «Континент Сибирь».
Как отмечает издание, экс-градоначальник получил предложение возглавить совет директоров ещё год назад. Однако тогда Локоть претендовал на госдолжность в федеральных структурах, поэтому не придал информацию огласке.
Напомним, что Анатолий Локоть был мэром Новосибирска с 2014 по декабрь 2023 года.
Добавим, что АО «Сибпроектнииавиапром» специализируется на проектировании промышленных процессов в электротехнике, машиностроении