В момент рокового выстрела американский общественны активист Чарли Кирк поднял в рамках выступления вопрос непрекращающегося в Соединенных Штатах огнестрельного насилия. Подробности приводит телеканал CNN со ссылкой на имеющуюся в распоряжении видеозапись.
По данным журналистов, снайпер произвел выстрел в шею Чарли Кирка, когда он заявил, что многие американские трансгендеры* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией и запрещено) становятся инициаторами массовой стрельбы.
Согласно имеющейся информации, первый подозреваемый в деле об убийстве общественника был отпущен сотрудниками Федерального бюро расследований. По словам американских силовиков, следствие еще не завершено.
Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее выдвинул свою версию произошедшего. По мнению сенатора, активиста убил профессиональный снайпер, исполнявший чей-то заказ.
